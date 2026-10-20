“Si no contara con eso, no la cuento”: mujer recibe cirugía robótica gratuita en el Hospital O’Horán de Mérida

El Hospital General Dr. Agustín O’Horán realizó la primera cirugía robótica de apéndice de su historia a una mujer de 52 años, quien ingresó con fiebre y dolor abdominal intenso. Dos días después de la intervención, la paciente presentaba una evolución favorable, como parte de los resultados de este servicio médico que suma 52 operaciones desde junio de 2026, todas gratuitas.

Alejandra Caballero Góngora, vecina del oriente de Mérida, acudió al hospital tras presentar síntomas que llevaron al diagnóstico de apendicitis aguda. Durante la atención médica, fue intervenida mediante cirugía robótica, un procedimiento que se caracteriza por el uso de instrumentos introducidos a través de pequeñas incisiones.

“Yo no sabía que iba a ser la que lo está estrenando aquí, pero todo salió bien, así que confíen. Adiós cuchillos, venga robotito”, expresó la paciente, quien destacó la atención recibida durante su estancia hospitalaria.

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Alejandra señaló que el personal de enfermería estuvo pendiente de sus necesidades y que el médico le explicó cada aspecto de su tratamiento. También comparó la atención con la que podría recibir en una clínica privada, aunque reconoció que su situación económica le habría dificultado acceder a una operación de este tipo.

La mujer no cuenta con un empleo estable, por lo que consideró que disponer de este servicio gratuito fue determinante para recibir el tratamiento. “Si no contara con eso, no la cuento”, afirmó.

Cirugía robótica gratuita en el O’Horán

El jefe del Servicio de Cirugía del hospital, Jesús Armando Ruvalcaba Velázquez, especialista en laparoscopia avanzada, explicó que el procedimiento se realiza mediante pequeñas incisiones por las que se introducen los instrumentos quirúrgicos.

Entre los beneficios de esta técnica se encuentran la reducción del dolor posoperatorio, una recuperación más rápida y la posibilidad de reincorporarse en menor tiempo a las actividades cotidianas. Además, el sistema ha contribuido a disminuir la lista de espera de pacientes pendientes de cirugía.

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Desde que el Hospital O’Horán realizó su primera intervención robótica en junio de 2026, el servicio ha acumulado 52 operaciones sin costo para la población, lo que permite que personas con diferentes condiciones económicas accedan a procedimientos de alta tecnología.

“Es un orgullo que este servicio de última tecnología esté al alcance de toda la población yucateca: de los que tienen poco, de los que no tienen nada y de los que tienen más. Es abierto a toda la población”, declaró Ruvalcaba Velázquez.

El hospital opera con el IMSS-Bienestar, en coordinación con el Gobierno del Estado, como parte de las acciones para fortalecer los servicios públicos de salud en Yucatán, impulsadas por el gobernador Joaquín Díaz Mena.