Mirna Manzanilla renuncia a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de Yucatán

Mediante una publicación en sus redes sociales, Mirna Alejandra Manzanilla Romero anunció su renuncia como titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) de Yucatán.

La ahora exfuncionaria agradeció al gobernador Joaquín Díaz Mena por el cargo que le otorgó en febrero de 2026, aunque tomó la decisión de cerrar esta etapa.

Noticia Destacada Doña Josefina retira su plantón de tres días frente al Palacio de Gobierno en Mérida

Con la renuncia de Mirna Manzanilla, suman tres miembros del gabinete estatal que toman la decisión de dejar sus cargos para participar en la contienda electoral de 2027.

Fue hace unas semanas cuando Raúl Osorio dejó la Beneficencia Pública de Yucatán, seguido de Lila Frías a la Secretaría de Pesca y Acuacultura.

Noticia Destacada Chichén Itzá resiente la caída del turismo en Quintana Roo; baja 10% la afluencia de visitantes

Ambos planean participar en el proceso interno de Morena, donde se inscribirán para las Coordinaciones Municipales de Defensa de la Transformación.