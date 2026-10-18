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Mirna Manzanilla renuncia a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de Yucatán

La ahora extitular de la Secihti anunció su renuncia luego de ocho meses de asumir el cargo.

Por Redacción Por Esto!

18 de oct de 2026

1 min

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Mirna Manzanilla renuncia como titular de la Secihti
Mirna Manzanilla renuncia como titular de la Secihti / Especial

Mediante una publicación en sus redes sociales, Mirna Alejandra Manzanilla Romero anunció su renuncia como titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) de Yucatán.

La ahora exfuncionaria agradeció al gobernador Joaquín Díaz Mena por el cargo que le otorgó en febrero de 2026, aunque tomó la decisión de cerrar esta etapa.

La mujer advierte que regresará en diez días si sus peticiones no se cumplen.

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Con la renuncia de Mirna Manzanilla, suman tres miembros del gabinete estatal que toman la decisión de dejar sus cargos para participar en la contienda electoral de 2027.

Fue hace unas semanas cuando Raúl Osorio dejó la Beneficencia Pública de Yucatán, seguido de Lila Frías a la Secretaría de Pesca y Acuacultura.

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Ambos planean participar en el proceso interno de Morena, donde se inscribirán para las Coordinaciones Municipales de Defensa de la Transformación.

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