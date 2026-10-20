Advierten por llamadas fraudulentas en Umán; se hacen pasar por funcionarios para pedir dinero

Posibles intentos de fraude se han reportado en el municipio de Umán, donde personas se hacen pasar por representantes de organismos públicos para solicitar pagos o transferencias bancarias mediante llamadas telefónicas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Umán informó sobre esta práctica y exhortó a la población a mantenerse alerta para evitar ser víctima de engaños.

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De acuerdo con la información difundida, los presuntos responsables contactan a los habitantes por teléfono y, haciéndose pasar por representantes de instituciones públicas, solicitan depósitos o transferencias bancarias.

Por ello, las autoridades municipales recomendaron no proporcionar datos personales ni información bancaria, así como evitar realizar depósitos o transferencias sin verificar previamente la autenticidad de la solicitud a través de los canales oficiales de la institución correspondiente.

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Asimismo, aconsejaron no seguir las indicaciones de quienes realicen llamadas sospechosas y, en caso de haber sido víctima de un posible fraude, presentar una denuncia ante las autoridades competentes.