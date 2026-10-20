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Yucatán / Sucesos

Muere motociclista tras presunto impacto de camión de carga en la vía Mérida-Umán

Un motociclista circulaba sobre la carretera Mérida-Umán cuando presuntamente fue alcanzado por un camión de carga.

Por Redacción Por Esto!

20 de oct de 2026

1 min

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Camión de carga habría arrollado a motociclista en la carretera Mérida-Umán
Camión de carga habría arrollado a motociclista en la carretera Mérida-Umán / Cortesía

Un accidente fatal se registró en la carretera Mérida-Umán, a la altura de San Lorenzo, donde un motociclista perdió la vida presuntamente luego de ser impactado por un camión de carga. El hecho generó la movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial.

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Los primeros reportes indican que el vehículo pesado habría alcanzado al conductor de la motocicleta, quien perdió el control y terminó cayendo sobre la vía.

Tras el accidente, elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. La zona fue intervenida por las autoridades para atender el caso.

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Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (Semefo) también se presentó en el sitio para llevar a cabo los procedimientos legales y el levantamiento del cuerpo.

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