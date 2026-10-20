Hombre muere dentro de su camioneta en el módulo del reemplacamiento al Norte de Mérida

Un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida la tarde de este martes en el Centro de Servicio de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, al norte de Mérida, cuando acudió a realizar su trámite de reemplacamiento.

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De acuerdo con los primeros reportes, el hombre llegó al estacionamiento del recinto a bordo de una camioneta Volkswagen Robust blanca. Sin embargo, al parecer comenzó a sentirse mal mientras permanecía dentro del vehículo.

Ante la situación, paramédicos de la SSP Yucatán acudieron al lugar para brindarle atención e intentar reanimarlo, pero al valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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De manera preliminar, se presume que el fallecimiento pudo haber sido causado por un infarto, aunque esta causa no ha sido confirmada oficialmente.