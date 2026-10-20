Hombre ataca con arma punzocortante a policía en Ciudad Caucel y queda en prisión preventiva

Un hombre identificado como Daryl M.M. fue vinculado a proceso por el delito de lesiones contra servidor público, luego de presuntamente atacar con un arma punzocortante a un elemento policiaco que acudió a atender un llamado de auxilio en Ciudad Caucel, en Mérida.

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De acuerdo con la causa penal 630/2026, el agente acudió a un domicilio ubicado en el fraccionamiento La Ceiba.

Al llegar, se encontró con el acusado en la vía pública, quien presuntamente se abalanzó contra él y lo agredió con un arma punzocortante, causándole heridas en el abdomen y una pierna.

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Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación correspondiente y obtuvo la vinculación a proceso de Daryl M.M. por el delito señalado. La autoridad judicial estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada, por lo que el acusado permanecerá en la cárcel durante el tiempo que dure el proceso judicial en su contra.