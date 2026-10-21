Avanza la erosión costera en Progreso; recuperar las playas sigue siendo un reto

La erosión costera continúa como uno de los principales desafíos ambientales para el puerto de Progreso y sus comisarías, ya que el desgaste del litoral tiene en alerta a prestadores de servicios turísticos, comerciantes y habitantes, particularmente en sectores del Malecón Tradicional y en los municipios de playa.

La pérdida de arena y las modificaciones constantes en la línea de costa representan una preocupación para quienes dependen de las playas como espacio de recreación y fuente de actividad económica para el sostenimiento familiar.

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Ante este panorama, las acciones para recuperar y conservar el litoral son un tema prioritario que requiere la coordinación de los tres niveles de gobierno.

En meses recientes se ha planteado el traslado de arena para recuperar parcialmente la franja costera. Entre las acciones mencionadas se encuentra el movimiento de aproximadamente mil 500 metros cúbicos de material arenoso procedente de Sisal, una medida de alcance limitado frente a las dimensiones del problema, pero orientada a atender los sectores con mayor deterioro.

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El Ayuntamiento de Progreso ha expresado su disposición para participar en los trabajos de recuperación de las playas; sin embargo, las intervenciones de mayor alcance requieren coordinación y las autorizaciones correspondientes de las instancias federales, debido a que se trata de una zona costera sujeta a regulación ambiental.

En este contexto, la conservación de las dunas costeras también cobra relevancia, pues la vegetación y los depósitos de arena contribuyen a la estabilidad del litoral y funcionan como una barrera natural.