Auto se incendia sobre Circuito Colonias en Mérida cuando padre llevaba a su hijo a la escuela

Un vehículo Nissan Tsuru fue consumido por las llamas la mañana de este miércoles en Mérida, luego de que presuntamente una falla en el motor provocara una explosión mientras circulaba por la avenida Circuito Colonias. El conductor viajaba acompañado de su hijo, a quien llevaba al colegio.

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El siniestro ocurrió en la calle 20, entre las calles 37 y 39, cerca del punto conocido como “El Cohete”. Tras la explosión, el automóvil comenzó a incendiarse hasta quedar prácticamente destruido.

La emergencia movilizó a los cuerpos de auxilio, cuyos elementos intervinieron para controlar el fuego y evitar que la situación representara un riesgo mayor en la zona.

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A pesar de los daños materiales, el conductor y el menor lograron salir ilesos. Hasta el momento, no se han establecido oficialmente las causas que originaron la explosión, por lo que corresponderá a las autoridades determinar qué provocó el incendio.