Síguenos

Última hora

México

Sheinbaum anuncia apoyo federal para garantizar agua potable a 2 millones de habitantes de Guadalajara

Yucatán / Sucesos

Auto se incendia sobre Circuito Colonias en Mérida cuando padre llevaba a su hijo a la escuela

Por una presunta falla mecánica, el auto comenzó a incendiarse sobre Circuito Colonias en Mérida, logrando que un hombre y su hijo salieran a tiempo.

Por Redacción Por Esto!

21 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El auto quedó en pérdida total tras el incendio
El auto quedó en pérdida total tras el incendio / Cortesía

Un vehículo Nissan Tsuru fue consumido por las llamas la mañana de este miércoles en Mérida, luego de que presuntamente una falla en el motor provocara una explosión mientras circulaba por la avenida Circuito Colonias. El conductor viajaba acompañado de su hijo, a quien llevaba al colegio.

El hombre fue detenido por autoridades estatales y federales

Noticia Destacada

Detienen en Yucatán a hombre buscado en Jalisco por extorsión y robo en pandilla

El siniestro ocurrió en la calle 20, entre las calles 37 y 39, cerca del punto conocido como “El Cohete”. Tras la explosión, el automóvil comenzó a incendiarse hasta quedar prácticamente destruido.

La emergencia movilizó a los cuerpos de auxilio, cuyos elementos intervinieron para controlar el fuego y evitar que la situación representara un riesgo mayor en la zona.

Luis Antonio R. A. fue vinculado a proceso penal en Yucatán por omisión de pensión alimenticia.

Noticia Destacada

Vinculan a proceso a hombre en Yucatán por dejar de pagar pensión alimenticia a sus dos hijos y expareja

A pesar de los daños materiales, el conductor y el menor lograron salir ilesos. Hasta el momento, no se han establecido oficialmente las causas que originaron la explosión, por lo que corresponderá a las autoridades determinar qué provocó el incendio.

Te puede interesar