Yucatán concentró uno de cada tres casos de influenza registrados en México durante el periodo interestacional

Yucatán cerró la temporada interestacional de influenza del 2026 con 295 casos confirmados, casi uno de cada tres contagios registrados en todo el país durante ese periodo, aunque sin reportar defunciones.

De acuerdo con los informes epidemiológicos de las semanas 39 y 40 de la Secretaría de Salud federal, entre el 24 de mayo y el 3 de octubre se notificaron en el estado 2 mil 942 casos sospechosos de enfermedad tipo influenza e infección respiratoria aguda grave.

De ese universo, 295 resultaron positivos, lo que representa una tasa de positividad cercana a 10%.

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La proporción fue cuatro veces superior al promedio nacional, que se ubicó alrededor de 2.5%, con 912 casos confirmados entre 36 mil 682 pacientes sospechosos.

Así, Yucatán concentró aproximadamente 32.3% de todos los positivos registrados en México durante la temporada interestacional.

La diferencia resulta relevante porque el estado reunió casi una tercera parte de los casos confirmados, pero no presentó muertes asociadas con influenza.

Escala en el país

A escala nacional se contabilizaron 14 defunciones durante el mismo periodo.

La influenza B fue el subtipo predominante en México, al representar alrededor de 70% de las infecciones confirmadas.

Le siguió A(H3N2), con 23.2%; influenza A sin subtipo identificado, con 3.6%, y A(H1N1), con 3.2%.

El corte de la semana 39 puso fin al periodo interestacional y dio paso a la temporada de influenza 2026-2027.

En sus primeros siete días, Yucatán registró 176 casos sospechosos y dos confirmados por laboratorio, sin defunciones.

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La positividad inicial fue de aproximadamente 1.1%, considerablemente menor a la observada durante el periodo anterior, aunque todavía es demasiado pronto para establecer una tendencia.

Jornada de vacunación

El cambio de temporada coincide con el inicio de la campaña de vacunación invernal en Yucatán, puesta en marcha el pasado 12 de octubre.

El Gobierno estatal informó que la estrategia contempla 1 millón 17 mil 219 dosis en los 106 municipios hasta el 2 de abril del 2027, pero esa cantidad incluye varias vacunas y no únicamente la de influenza.

Para influenza se destinaron 681 mil 791 dosis, dirigidas principalmente a niñas y niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La campaña también contempla 300 mil 52 dosis contra COVID-19, 35 mil 376 contra el virus del papiloma humano y protección contra el virus sincitial respiratorio para embarazadas.

El arranque de la nueva temporada ocurre, por tanto, después de un periodo en el que Yucatán destacó nacionalmente por el volumen de contagios confirmados, aunque sin presentar mortalidad asociada.

La evolución de las próximas semanas permitirá determinar si el comportamiento observado durante el verano se mantiene o si la circulación del virus disminuye con el avance de la vacunación y el cambio de temporada.