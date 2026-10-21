Detienen en Yucatán a hombre buscado en Jalisco por extorsión y robo en pandilla

Un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente en Jalisco por los delitos de extorsión y robo en pandilla fue detenido durante un operativo de seguridad en la carretera Mérida-Cancún, a la altura del puente de Teya.

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La detención se realizó en un filtro de inspección instalado en el kilómetro 14 más 5,000 de la carretera costera del Golfo 180, donde autoridades federales y estatales inspeccionaron un vehículo particular en el que viajaba el individuo.

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), personal de la Armada de México brindó seguridad perimetral durante el procedimiento, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Estatal de Investigación (PEI) y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP).

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Durante la revisión, las autoridades identificaron que el hombre tenía una orden de aprehensión pendiente en el estado de Jalisco, por lo que agentes de la PEI procedieron a su detención y traslado a las instalaciones de la SSP en Mérida, donde quedó a disposición de la autoridad competente.