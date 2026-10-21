Más de 100 mil credenciales del INE están próximas a vencer en Yucatán

Más de 100 mil credenciales para votar en Yucatán permanecían próximas a perder vigencia al comenzar octubre, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) llamó a sus titulares a revisar la fecha impresa en el documento y realizar la actualización antes del cierre de la campaña intensiva.

María Leonor Abdala Gamboa, vocal del Registro Federal de Electores en el estado, informó que el pasado 1 de septiembre había 107 mil 202 credenciales en esa situación. Para el 2 de octubre, el número había descendido a 100 mil 413, una reducción de 6 mil 789 documentos, equivalente a aproximadamente 6.3%.

La Campaña Anual Intensa de actualización del padrón electoral concluirá el 25 de enero del 2027. Durante ese periodo pueden acudir quienes tengan una credencial vencida o cuya vigencia termine durante el 2026.

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La funcionaria recordó que el documento no sólo se utiliza para votar, sino también funciona como identificación oficial en operaciones bancarias y numerosos trámites públicos y privados.

Solicitud anticipada

El proceso también está abierto para adolescentes que todavía no cumplen 18 años, pero alcanzarán la mayoría de edad a más tardar el 6 de junio del 2027, fecha prevista para la próxima jornada electoral.

Hasta el pasado 4 de octubre, 3 mil 33 jóvenes yucatecos habían solicitado anticipadamente su primera credencial con la intención de quedar en condiciones de participar en esos comicios.

El INE cuenta en Yucatán con 16 módulos de atención, nueve fijos y siete itinerantes, que cubren los 106 municipios. Las unidades móviles recorren distintas localidades para acercar el trámite a personas que viven fuera de las principales ciudades.

Hasta con cita

La renovación puede realizarse en cualquier módulo del país, independientemente del municipio o entidad de residencia del solicitante.

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Para los módulos fijos, las citas pueden programarse en el portal oficial del INE o mediante Inetel, aunque también es posible acudir directamente y consultar si existe disponibilidad.

Para actualizar la credencial se solicita, en original, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente e identificación con fotografía. En casos de inscripción o reincorporación al padrón también puede requerirse la CURP.

Con poco más de tres meses antes del cierre de la campaña, el mayor pendiente se mantiene entre quienes todavía conservan documentos próximos a perder vigencia y deberán renovarlos para mantener actualizada su identificación electoral.