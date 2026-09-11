Denuncian excavaciones con maquinaria pesada en zona de dunas de Chabihau

Habitantes de Chabihau denunciaron la presencia de maquinaria pesada realizando excavaciones en una zona de dunas de este puerto de Yobaín y solicitaron la intervención de autoridades ambientales para determinar quién ejecuta los trabajos, con qué finalidad y si cuenta con los permisos correspondientes.

Imágenes tomadas la mañana del miércoles muestran maquinaria trabajando sobre la franja arenosa. Los pobladores señalaron que además se estaría retirando arena del lugar, aunque hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado públicamente la extracción ni el volumen de material que pudiera haberse removido.

La presencia de maquinaria generó preocupación entre los vecinos debido a la función que cumplen las dunas en la protección de la costa. Estos ecosistemas actúan como reservas de sedimentos y contribuyen a reducir los efectos de la erosión, el oleaje y los fenómenos meteorológicos, además de servir de hábitat para vegetación y fauna propias del litoral.

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Preocupación de vecinos

Los habitantes pidieron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para inspeccionar el sitio y establecer si los trabajos cuentan con autorización y si existe alguna afectación ambiental.

La legislación federal contempla autorizaciones para determinadas obras o actividades realizadas en playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, así como para intervenciones que puedan modificar la morfología costera. La extracción de arena en estas zonas también está regulada.

Hasta el momento no se ha informado públicamente quién ordenó las excavaciones, cuál es el propósito de los trabajos, si existe autorización ambiental ni si la maquinaria opera dentro de terrenos particulares, Zofemat o alguna otra superficie sujeta a regulación.

Habitantes de Chabihau señalaron que este episodio se suma a denuncias anteriores relacionadas con ocupación de terrenos, obstrucción de accesos a la playa y posibles afectaciones a zonas de manglar.

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El nuevo caso ocurre además después de la controversia registrada en Chuburná Puerto, donde habitantes y agrupaciones ambientalistas denunciaron intervenciones en zonas de dunas vinculadas con un proyecto inmobiliario. Posteriormente, la Profepa impuso una clausura temporal mientras revisaba la situación del sitio.

En Chabihau, los vecinos solicitaron que cualquier inspección y sus resultados se hagan públicos, así como los permisos que pudieran amparar los trabajos.

Mientras no exista un pronunciamiento oficial, la presencia de maquinaria y las excavaciones están documentadas, pero la posible extracción irregular de arena y la existencia de daño ambiental continúan sin confirmarse.