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Clima en Yucatán 21 de octubre: Ingreso de humedad favorecerá con lluvias aisladas este miércoles

Humedad ingresará del Caribe y el Golfo, favoreciendo con posibles precipitaciones durante el día en Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

20 de oct de 2026

1 min

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Se esperan lluvias por la tarde en Yucatán
Se esperan lluvias por la tarde en Yucatán / Por Esto!

Este miércoles 21 de octubre continuará la probabilidad de lluvias y cielo nublado, mientras se mantienen las temperaturas calurosas en Yucatán.

De acuerdo con el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”, el ingreso de humedad del mar Caribe y golfo de México favorecerá con lluvias aisladas en Yucatán.

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Además, se mantendrá el ambiente cálido a caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del norte-noreste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h.

En Mérida, la temperatura máxima rondará los 31° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 22° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

En Progreso, se esperan temperaturas de entre 24 y 28° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 20 y 32° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 21 y 31°.

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En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 21 y 31°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas.

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