Rapiñan pollos tras la volcadura de un tráiler en la vía Kanasín-San Antonio Tehuitz

volcadura de un remolque cargado con pollos vivos provocó un percance vial la mañana de este miércoles en la carretera Kanasín-San Antonio Tehuitz, donde decenas de aves murieron y habitantes de comunidades cercanas acudieron para llevarse los animales que quedaron sin vida.

Noticia Destacada Auto se incendia sobre Circuito Colonias en Mérida cuando padre llevaba a su hijo a la escuela

El tráiler se dirigía hacia Acanceh cuando, presuntamente, el conductor perdió el control de la unidad y realizó una maniobra brusca. Esto ocasionó que el segundo remolque se volcara, dejando las cajas con las aves esparcidas en el lugar del accidente.

Tras lo ocurrido, varias personas se acercaron y comenzaron a recoger los pollos muertos, que transportaron en bolsas y cubetas. La situación requirió la intervención de agentes policiacos, quienes acudieron para controlar lo que sucedía en el sitio.

Noticia Destacada Detienen en Yucatán a hombre buscado en Jalisco por extorsión y robo en pandilla

Para retirar el remolque siniestrado, se solicitó una grúa, además de otro vehículo para trasladar los pollos que permanecían en la carga. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre personas lesionadas ni sobre las pérdidas económicas ocasionadas por el accidente.