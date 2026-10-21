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Rapiñan pollos tras la volcadura de un tráiler en la vía Kanasín-San Antonio Tehuitz

El chofer de un tráiler perdió el control en la carretera Kanasín-San Antonio Tehuitz, causando la volcadura.

Por Redacción Por Esto!

21 de oct de 2026

1 min

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Volcadura de tráiler con pollos moviliza a policías en la carretera Kanasín-San Antonio Tehuitz
Volcadura de tráiler con pollos moviliza a policías en la carretera Kanasín-San Antonio Tehuitz / Cortesía

volcadura de un remolque cargado con pollos vivos provocó un percance vial la mañana de este miércoles en la carretera Kanasín-San Antonio Tehuitz, donde decenas de aves murieron y habitantes de comunidades cercanas acudieron para llevarse los animales que quedaron sin vida.

El auto quedó en pérdida total tras el incendio

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El tráiler se dirigía hacia Acanceh cuando, presuntamente, el conductor perdió el control de la unidad y realizó una maniobra brusca. Esto ocasionó que el segundo remolque se volcara, dejando las cajas con las aves esparcidas en el lugar del accidente.

Tras lo ocurrido, varias personas se acercaron y comenzaron a recoger los pollos muertos, que transportaron en bolsas y cubetas. La situación requirió la intervención de agentes policiacos, quienes acudieron para controlar lo que sucedía en el sitio.

El hombre fue detenido por autoridades estatales y federales

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Para retirar el remolque siniestrado, se solicitó una grúa, además de otro vehículo para trasladar los pollos que permanecían en la carga. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre personas lesionadas ni sobre las pérdidas económicas ocasionadas por el accidente.

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