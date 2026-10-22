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Alertan por fraude en Celestún: piden dinero a nombre de la búsqueda de “Chikis”, pescador desaparecido en altamar

Familiares de “Chikis” detectaron que un hombre pide dinero en comercios de Celestún para la búsqueda del pescador, lo cual es falso.

Por Redacción Por Esto!

22 de oct de 2026

1 min

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Lucran con la desaparición de “Chikis”; familiares denuncian falsas colectas
Lucran con la desaparición de “Chikis”; familiares denuncian falsas colectas / Especial

Familiares y amigos de Francisco Javier Chan Pat, conocido como “Chikis” hicieron un llamado a la población de Celestún y puertos cercanos a no caer en estafas, pues detectaron que un sujeto ha recorrido varios comercios solicitando dinero para su búsqueda en altamar, lo cual resulta ser un fraude.

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Mediante redes sociales, Liz Mayo señaló que un hombre de complexión robusta se encuentra lucrando y aprovechándose de la situación por la desaparición de su familiar en altamar.

Relató que el hombre que no ha sido identificado, pasa a los negocios del puerto pidiendo dinero para comprar gasolina, pues forma parte de la brigada de búsqueda de “Chikis”, lo cual sus familiares aseguran que es falso.

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Liz Mayo aclaró que en caso de recibir donaciones, los mismos familiares se encargan de recibirlas, llamando a la población a no caer en estafas.

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