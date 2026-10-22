Alertan por fraude en Celestún: piden dinero a nombre de la búsqueda de “Chikis”, pescador desaparecido en altamar

Familiares y amigos de Francisco Javier Chan Pat, conocido como “Chikis” hicieron un llamado a la población de Celestún y puertos cercanos a no caer en estafas, pues detectaron que un sujeto ha recorrido varios comercios solicitando dinero para su búsqueda en altamar, lo cual resulta ser un fraude.

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Mediante redes sociales, Liz Mayo señaló que un hombre de complexión robusta se encuentra lucrando y aprovechándose de la situación por la desaparición de su familiar en altamar.

Relató que el hombre que no ha sido identificado, pasa a los negocios del puerto pidiendo dinero para comprar gasolina, pues forma parte de la brigada de búsqueda de “Chikis”, lo cual sus familiares aseguran que es falso.

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Liz Mayo aclaró que en caso de recibir donaciones, los mismos familiares se encargan de recibirlas, llamando a la población a no caer en estafas.