Localizan embarcación de “Chikis” tras naufragio en costas de Celestún

A varios días del naufragio de la embarcación Negrita IV en las costas de Celestún, pescadores y familiares de Francisco Javier Chan Pat, conocido como “Chikis”, difundieron las coordenadas del sitio donde fue localizada la lancha, con el objetivo de agilizar las labores para encontrar al marinero desaparecido.

A través de redes sociales, usuarios solicitaron el apoyo urgente de helicópteros y avionetas para ampliar el rastreo en altamar. Familiares del pescador confirmaron que unidades aéreas, con hombres de mar a bordo, ya realizan sobrevuelos en el área para tratar de localizarlo.

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La embarcación volcó durante la madrugada del lunes 19 de octubre, presuntamente debido a las condiciones meteorológicas adversas. Desde entonces, se mantiene un operativo de búsqueda y rescate en las costas de Yucatán para dar con el paradero de Chan Pat.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que continúan las labores con recorridos por mar y aire para ampliar la cobertura en la zona. En el despliegue marítimo participaron dos embarcaciones tipo interceptor y una unidad de rescate marítimo, que recorrieron en conjunto 243 millas náuticas.

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Por vía aérea, el avión XC-BSI cubrió aproximadamente 400 millas náuticas, mientras que el helicóptero Bell 429 de la SSP realizó sobrevuelos a lo largo de otras 230 millas náuticas, como parte de las acciones para localizar al pescador.

El operativo se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y los familiares de Francisco Javier Chan Pat, con quienes las autoridades intercambian información sobre las zonas donde acostumbraba pescar y otros puntos de interés que permitan orientar los recorridos.

Aunque la ubicación de la lancha representa una referencia para las labores de rastreo, hasta el momento no se ha informado sobre la localización del pescador desaparecido.