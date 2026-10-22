Cultur prepara reapertura de Lol-Tún y avanza en mejoras turísticas de Chichén Itzá

El director del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur), David Escalante Lombard, informó ayer que los paradores turísticos están preparados para recibir visitantes la próxima temporada vacacional de invierno.

Señaló que sitios como el El Corchito, en Progreso, y el Museo del Meteorito, en Chicxulub Puerto, operan con normalidad y cuentan con las condiciones para atender la afluencia prevista.

Sobre las inquietudes de artesanos y guías de turistas en la zona arqueológica de Chichén Itzá, el funcionario descartó que existan conflictos graves y aseguró que se mantiene comunicación con ambos sectores.

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“Todos podemos tener opiniones diferentes, pero hay un diálogo construido. Estuve en Chichén Itzá platicando con los guías y los artesanos del Centro de Atención a Visitantes (Catvi). Al final se va avanzando; cuando las puertas del diálogo están abiertas, las cosas se resuelven”, afirmó.

Escalante Lombard sostuvo que el objetivo común de las autoridades y los prestadores de servicios es ofrecer una buena atención a los turistas y visitantes.

En cuanto a los señalamientos de artesanos sobre una caída de hasta 80 por ciento en sus ventas, consideró que no está relacionada con el funcionamiento del Catvi, sino con un comportamiento turístico atípico durante el año.

El funcionario atribuyó parte de la disminución de visitantes a la menor afluencia en destinos de Quintana Roo, como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, de donde procede una parte importante de las excursiones que llegan al Oriente de Yucatán.

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Respecto a los trabajos de infraestructura turística, el director del Patronato Cultur reportó avances en la instalación de la techumbre proyectada para las áreas de atención de Chichén Itzá.

En el parador de Lol-Tún, indicó que están en la fase final las pruebas y la instalación de equipos, como parte de los preparativos para su próxima reapertura.

También informó que ya se publicó la licitación para modernizar y rehabilitar los espectáculos de videomapping de Uxmal, Chichén Itzá, Izamal y Valladolid. La apertura de propuestas está programada, aunque no precisó la fecha.

Escalante Lombard confió en que la temporada vacacional de invierno genere un repunte económico a los distintos sectores vinculados con el turismo en Yucatán.