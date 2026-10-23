Inauguran en Mérida equipo PET-CT único en el sureste para detectar cáncer y otras enfermedades

El Centro PET SCAN Dr. Luis Alberto Navarrete Jaimes, ubicado en la Clínica de Mérida, cuenta con tecnología para detectar cambios celulares asociados con enfermedades como el cáncer, sin que los pacientes del sureste tengan que viajar a otros estados para realizarse este estudio.

El gobernador Joaquín Díaz Mena inauguró el centro que dispone de un equipo PET-CT de 128 cortes, considerado el primero de este tipo en el sureste del país. La inversión de la Clínica de Mérida superó los 90 millones de pesos, destinados a ampliar la capacidad de diagnóstico médico en Yucatán.

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Durante el acto, el mandatario reconoció la inversión privada en tecnología médica y señaló que este tipo de proyectos contribuye a fortalecer los servicios de salud en el estado. “Invertir en equipo de esta naturaleza es apostar por la salud de nuestra gente y por el futuro del estado”, expresó.

El PET-CT combina dos técnicas de imagen: la tomografía por emisión de positrones, que permite observar la actividad metabólica de las células, y la tomografía computarizada, que proporciona imágenes de la anatomía de órganos, huesos y tejidos. Esta combinación ayuda a identificar alteraciones que pueden no ser visibles mediante estudios convencionales, como radiografías o tomografías por sí solas.

Entre sus aplicaciones se encuentra la detección y evaluación del cáncer, así como el seguimiento de la respuesta a los tratamientos. También puede utilizarse en el diagnóstico de determinadas enfermedades neurológicas y cardiacas, según la indicación médica.

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Con la apertura del centro, los pacientes de Yucatán y de otros estados de la región podrán acceder a este tipo de estudios sin necesidad de trasladarse a otras entidades, como ocurría anteriormente con quienes requerían esta tecnología.

Díaz Mena destacó que la inversión privada complementa los proyectos de infraestructura hospitalaria impulsados por su administración, entre ellos el nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán y otras unidades médicas que se construyen en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El gobernador sostuvo que el fortalecimiento de los servicios de salud requiere la participación conjunta de los sectores público y privado, las universidades y el personal médico, tanto en la formación de profesionales como en la incorporación de nuevas tecnologías para la atención de los pacientes.