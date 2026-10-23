Síguenos

Última hora

Yucatán

Alertan por falsas ofertas de empleo de IMSS Bienestar en Yucatán

Yucatán / Sucesos

Detectan seis cigarros de presunta marihuana en una maleta en el aeropuerto de Mérida

Un binomio canino de la Marina detectó seis cigarros de presunta droga en el en el área de plataforma.

Por Redacción Por Esto!

23 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Aseguran seis cigarrillos con hierba similar a la marihuana en aeropuerto de Mérida
Aseguran seis cigarrillos con hierba similar a la marihuana en aeropuerto de Mérida / Por Esto!

Seis cigarrillos con hierba seca con características similares a la marihuana fueron detectados en una maleta durante una inspección de seguridad en el área de plataforma del Aeropuerto Internacional de Mérida, Yucatán, informó la Secretaría de Marina.

Detienen a un sujeto con presunta droga en Maxcanú, Yucatán.

Noticia Destacada

Detienen a un sujeto con presunta droga en operativo conjunto en Maxcanú, Yucatán

El hallazgo ocurrió durante un operativo de inspección y vigilancia realizado por personal de la Novena Zona Naval, en coordinación con elementos de la Aduana del aeropuerto, como parte de las acciones para prevenir el tráfico de armas, estupefacientes y otras mercancías prohibidas.

Durante la revisión, un binomio canino de la Armada de México detectó la maleta que contenía los seis cigarrillos. El personal naval notificó el hallazgo a las autoridades aduaneras para dar seguimiento al caso.

El hombre fue declarado culpable y sentenciado a 25 años de prisión

Noticia Destacada

Dan 25 años de prisión a un hombre por quitarle la vida a su padre en El Roble Agrícola, Mérida

Los indicios fueron asegurados por la Aduana del aeropuerto, cuyos elementos iniciaron los procedimientos legales y administrativos correspondientes, conforme a sus atribuciones. La Secretaría de Marina no precisó si hubo personas detenidas por estos hechos.

Te puede interesar