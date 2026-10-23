Detectan seis cigarros de presunta marihuana en una maleta en el aeropuerto de Mérida

Seis cigarrillos con hierba seca con características similares a la marihuana fueron detectados en una maleta durante una inspección de seguridad en el área de plataforma del Aeropuerto Internacional de Mérida, Yucatán, informó la Secretaría de Marina.

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El hallazgo ocurrió durante un operativo de inspección y vigilancia realizado por personal de la Novena Zona Naval, en coordinación con elementos de la Aduana del aeropuerto, como parte de las acciones para prevenir el tráfico de armas, estupefacientes y otras mercancías prohibidas.

Durante la revisión, un binomio canino de la Armada de México detectó la maleta que contenía los seis cigarrillos. El personal naval notificó el hallazgo a las autoridades aduaneras para dar seguimiento al caso.

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Los indicios fueron asegurados por la Aduana del aeropuerto, cuyos elementos iniciaron los procedimientos legales y administrativos correspondientes, conforme a sus atribuciones. La Secretaría de Marina no precisó si hubo personas detenidas por estos hechos.