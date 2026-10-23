Hanal Pixán 2026 en Mérida: fecha y hora para visitar la Muestra Estatal de Altares de Finados

La Muestra Estatal de Altares de Finados 2026 se instalará con 52 espacios para mostrar la riqueza de las tradiciones mayas durante el Janal Pixán, celebración dedicada a recordar a las personas fallecidas.

La actividad, denominada “Tradición viva del pueblo maya”, reunirá a representantes de 18 municipios, así como a 36 dependencias estatales y federales y al Congreso del Estado.

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La exposición será encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena y estará abierta a las familias y visitantes interesados en conocer las costumbres que forman parte de esta celebración en Yucatán.

Muestra Estatal de Altares de Finados 2026: fecha y sede

La tradicional Muestra Estatal de Altares de Finados 2026 será el próximo martes 27 de octubre a las 10:00 de mañana en la Plaza Grande de Mérida.

En la actividad cultural participarán decenas de personas provenientes de distintos municipios, donde las familias y visitantes podrán conocer los alimentos, saberes y costumbres que distinguen la celebración del Janal Pixán en las comunidades yucatecas.

Además de la muestra de altares, la programación cultural del Janal Pixán incluirá actividades escénicas, conversatorios, talleres y recorridos temáticos en otros espacios del estado, para que distintos públicos conozcan la riqueza de esta celebración.

Altares de Janal Pixán mostrarán las tradiciones

Durante la presentación del evento, la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) y el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya) destacaron que cada altar representará las particularidades de su comunidad, desde los alimentos tradicionales y el significado de sus elementos hasta las formas de honrar la memoria de sus seres queridos.

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La secretaria de la Cultura y las Artes, Patricia Martín Briceño, señaló que el Janal Pixán se mantiene como una tradición viva gracias a las familias que transmiten sus conocimientos y prácticas de generación en generación.

Por ello, la muestra busca acercar al público al significado de esta conmemoración y dar a conocer la diversidad cultural de los municipios participantes mediante sus ofrendas, historias y saberes.