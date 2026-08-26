¡Guardián de los montes mayas! Captan a coyote caminando entre la vegetación de Yucatán

Un ejemplar de coyote fue captado entre la vegetación de Yucatán, imágenes que fueron compartidas por la Secretaría de Fomento Turístico del estado para destacar la diversidad de fauna silvestre presente en la región.

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En las fotografías difundidas por la Sefotur Yucatán, se observa al animal caminando entre árboles y plantas, mientras permanece atento a su entorno. La dependencia lo describió como un “astuto guardián de los montes mayas”.

El animal aparece caminando entre árboles y plantas. / Especial

Aunque suele relacionarse con los paisajes áridos del norte de México, el coyote, cuyo nombre científico es Canis latrans, posee una elevada capacidad de adaptación que le permite habitar diferentes ecosistemas. Su presencia también ha sido registrada en estudios de fauna realizados en la Península de Yucatán, incluida la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos.

El avistamiento pone nuevamente la mirada sobre la riqueza natural de Yucatán y la variedad de mamíferos que habitan sus montes. También recuerda la importancia de conservar la vegetación y evitar perturbar o intentar acercarse a los ejemplares encontrados en estado silvestre.

JGH