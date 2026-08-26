La Casa de los Famosos México: Eduin Caz le llevó serenata a Ese Pérez en pleno exilio

En esta ocasión el público de ‘La Casa de los Famosos México’ tomó la decisión de mandar al exilio a Ese Pérez, situación que ha sorprendido a los amigos del influencer. Sin embargo, el creador de contenido no esperaba estar alejado del resto de los habitantes del reality.

La decisión fue el resultado de la opinión del público, quien ha considerado que Ese Pérez, Luis Chaparro y Yanet García no han aportado el contenido necesario para estar dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, por lo que fueron señalados como ‘muebles’ y el influencer terminó en el exilio.

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Eduin Caz le lleva serenata a Ese Pérez en LCFM

Esta noticia provocó reacciones entre los participantes y sus amigos. Una de ellos fue Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, quien decidió ir a donde se graba el reality para mostrarle su apoyo incondicional a su amigo.

Sin embargo, también el motivo fue el cumpleaños del participante, por eso el cantante decidió llevarle serenata para poder celebrar el momento especial con Ese Pérez.

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Además, no dudó en compartir que estará apoyando a su amigo en las buenas y en las malas, pese a las críticas que ha recibido por el reality y se mostró molesto, porque lo han calificado como ‘mueble’.

Ante todas las críticas, el vocalista de la agrupación defendió a su amigo y aseguró que es de los participantes que más aporta y no comparte las opiniones que se han mencionado sobre el influencer.

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