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¡Toma precauciones! Habrá corte de energía eléctrica en Motul

Habitantes de la calle 25 entre 10 y 12 de Motul deberán tomar precauciones ante la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica programada para este jueves.

Por Redacción Por Esto!

26 de ago de 2026

1 min

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Vecinos de Motul se quedarán sin energía eléctrica durante seis horas este jueves
Vecinos de Motul se quedarán sin energía eléctrica durante seis horas este jueves

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre una suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en un sector de Motul debido a la realización de trabajos de mantenimiento en la red.

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De acuerdo con el aviso difundido por el Ayuntamiento de Motul, la interrupción está programada para este jueves 27 de agosto, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona tomar las previsiones necesarias.

El corte afectará específicamente el sector ubicado en calle 25, entre las calles 10 y 12 de Motul, donde personal de la CFE llevará a cabo las labores correspondientes para dar mantenimiento a la infraestructura eléctrica.

Motul tendrá suspensión de energía eléctrica este jueves; conoce la zona afectada
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Ante esta situación, se exhorta a los vecinos y establecimientos de la zona a organizar con anticipación sus actividades y considerar las posibles afectaciones que pudiera generar la falta de energía durante las seis horas contempladas en el aviso.

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