Detienen a sujeto tras presunto asalto con arma blanca en tienda de gasolinera en José María Morelos

La madrugada de este miércoles se registró un presunto asalto en una tienda ubicada dentro de una gasolinera a la salida de esta ciudad. El hecho fue atendido por elementos policiacos, quienes desplegaron un operativo para localizar al probable responsable.

De acuerdo con información extraoficial recabada en el lugar, alrededor de las 4:00 de la madrugada una persona ingresó al establecimiento y, presuntamente, utilizando un arma punzocortante, amenazó al empleado con causarle daño si no entregaba el dinero producto de las ventas.

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Personas que se encontraban en el exterior del negocio se percataron de lo ocurrido y dieron aviso a las autoridades. Minutos después arribaron al sitio dos patrullas; sin embargo, el presunto responsable ya había abandonado el establecimiento.

Ante esta situación, los agentes implementaron un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad y zonas cercanas, hasta que lograron ubicar y detener al individuo señalado como probable responsable del asalto.

Posteriormente, el detenido fue trasladado ante el juez cívico, donde quedó bajo arresto administrativo por 36 horas, mientras se determina su situación jurídica y se realizan las diligencias correspondientes por el presunto delito de robo.