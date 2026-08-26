¿Nueva sede para las ferias? Proponen llevar San Román y San Francisco 2026 a la Dársena de Campeche

​El terreno ubicado frente a Galerías Campeche surge como alternativa ante las críticas por el cierre de avenidas, hasta ahora, las autoridades no han confirmado un cambio de sede.

Noticia Destacada “Ya nos partieron la m...”: Fiesteros de Campeche estallan por cambio de sede de las ferias

​La dársena ubicada frente a Galerías Campeche fue propuesta como una posible sede para instalar los juegos mecánicos y puestos comerciales de las ferias de San Román y San Francisco 2026, luego de que el Foro Ah Kim Pech quedara descartado por la próxima construcción de un teatro con capacidad para tres mil personas.

​La alternativa comenzó a difundirse en redes sociales ante la inconformidad generada por el proyecto de trasladar ambas festividades a las avenidas Fundadores y Francisco I. Madero. Quienes respaldan la propuesta consideran que el terreno ganado al mar cuenta con suficiente espacio y evitaría cierres viales prolongados en una zona transitada de la ciudad.

​Sin embargo, la dársena todavía no ha sido anunciada oficialmente como sede de la feria. La propuesta formal comunicada por el Gobierno del Estado y retomada por la Alcaldía de Campeche contempla instalar el corredor comercial sobre la avenida Fundadores, desde el malecón hasta Miguel Alemán, mientras que los juegos mecánicos ocuparían la avenida Francisco I. Madero.

​El cambio obedece a que el Gobierno estatal notificó la ocupación del Foro Ah Kim Pech para construir un nuevo espacio cultural. Ante esta situación, las ferias de San Román y San Francisco serían unificadas bajo el nombre de Gran Feria de Campeche, aunque comerciantes y fiesteros han expresado preocupación por las condiciones de la nueva ubicación y la falta de un recinto ferial permanente.

​La instalación sobre Fundadores y Francisco I. Madero todavía requiere un análisis de riesgo de Protección Civil, además de un operativo especial de seguridad, cierres viales y medidas contra posibles encharcamientos. Mientras las autoridades no informen otra decisión, la dársena permanece solamente como una propuesta ciudadana y no como la sede confirmada de las ferias de 2026.

JGH