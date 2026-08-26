Síguenos

Última hora

México

“México cuenta hoy con un gran mando al frente del Ejército”, señala la presidenta Sheinbaum en Jalisco

Quintana Roo / Sucesos

Muere motociclista al quedar debajo de un tráiler en el bulevar Playa del Carmen

El motociclista habría intentado rebasar a otro vehículo cuando cambió de dirección y terminó impactándose contra la caja de un tráiler que circulaba en el mismo sentido.

Por Gustavo Escalante

26 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El hombre perdió el control de la motocicleta tras el impacto y terminó debajo de la caja del vehículo pesado
El hombre perdió el control de la motocicleta tras el impacto y terminó debajo de la caja del vehículo pesado / Especial

Un motociclista perdió la vida al quedar atrapado debajo de las llantas de un tráiler luego de un aparatoso accidente que ocurrió sobre el bulevar Playa del Carmen, los paramédicos nada pudieron hacer.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevard a la altura de la calle Caracola y de la Universidad Vizcaya, donde el motociclista circulaba de Sur a Norte en el carril izquierdo, sin embargo, al intentar rebasar a otro vehículo realizó un cambio de dirección a hacia su derecha.

La víctima viajaba en la parte trasera del vehículo; el conductor y otra mujer fueron trasladados de emergencia a un hospital de Playa del Carmen

Noticia Destacada

Tragedia en la carretera federal 307: Una mujer pierde la vida y dos terminan lesionados

El motoneto su tomó precauciones y en ese momento impactó contra la parte media izquierda de la caja de un vehículo pesado que avanzaba en el carril derecho y en la misma dirección.

De acuerdo a los primeros reportes preliminares, luego del contacto, el motociclista perdió el control y derrapó sobre su costado derecho al grado de terminar debajo de la caja del pesado tráiler.

Luego del impacto, según testigos, inicialmente permanecía consciente al verlo moverse, pero debido a las graves lesiones que sufrió tras el impacto perdió la vida en segundos en la escena.

El percance ocurrió el 17 de este mes sobre la vía 307, donde la camioneta en la que viajaba la occisa impactó contra otra unidad con cuatro personas a bordo

Noticia Destacada

“El conductor invadió el carril”: FGE revela causa del accidente donde murió Paoly Perera, primera alcaldesa de Felipe Carrillo Pto

Minutos después llegaron los paramédicos para brindar los primeros auxilios al hombre pero nada pudieron hacer, solo confirmaron que ya no contaba son signos vitales para su trasladado a su hospital.

En la escena hicieron presencia las autoridades ministeriales para realizar las diligencias correspondientes y determinar con precisión cómo ocurrió el fatal percance.

Te puede interesar