Muere motociclista al quedar debajo de un tráiler en el bulevar Playa del Carmen

Un motociclista perdió la vida al quedar atrapado debajo de las llantas de un tráiler luego de un aparatoso accidente que ocurrió sobre el bulevar Playa del Carmen, los paramédicos nada pudieron hacer.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevard a la altura de la calle Caracola y de la Universidad Vizcaya, donde el motociclista circulaba de Sur a Norte en el carril izquierdo, sin embargo, al intentar rebasar a otro vehículo realizó un cambio de dirección a hacia su derecha.

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El motoneto su tomó precauciones y en ese momento impactó contra la parte media izquierda de la caja de un vehículo pesado que avanzaba en el carril derecho y en la misma dirección.

De acuerdo a los primeros reportes preliminares, luego del contacto, el motociclista perdió el control y derrapó sobre su costado derecho al grado de terminar debajo de la caja del pesado tráiler.

Luego del impacto, según testigos, inicialmente permanecía consciente al verlo moverse, pero debido a las graves lesiones que sufrió tras el impacto perdió la vida en segundos en la escena.

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Minutos después llegaron los paramédicos para brindar los primeros auxilios al hombre pero nada pudieron hacer, solo confirmaron que ya no contaba son signos vitales para su trasladado a su hospital.

En la escena hicieron presencia las autoridades ministeriales para realizar las diligencias correspondientes y determinar con precisión cómo ocurrió el fatal percance.