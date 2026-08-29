Bachoco proyecta megagranja de 36 naves en Samahil; revisarán impacto en el acuífero

Bachoco busca ampliar su presencia en Samahil, Yucatán, con una nueva granja industrial de 36 naves para pollos de engorda, proyectada sobre un terreno de más de 224 hectáreas. La propuesta se suma a una zona donde la empresa ya mantiene varias unidades de producción avícola.

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Registros federales de sanidad animal consultados por POR ESTO! ubican en Samahil siete unidades de Bachoco, con una capacidad instalada conjunta de 170 mil 343 aves reproductoras pesadas. Por ello, la evaluación ambiental determinará la presión acumulada que la actividad pecuaria ejerce sobre el territorio.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) abrió a consulta pública la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA-043/2026) correspondiente al proyecto. El complejo pretende instalarse en la zona de la carretera Kinchil-Umán.

Módulos de engorda e infraestructura

De acuerdo con la SDS, la granja abarcará un predio de 2 millones 241 mil 494 metros cuadrados (224.1 hectáreas). La infraestructura ocupará el 18.4% de la superficie total (413 mil 550 metros cuadrados), contemplando las 36 naves, vialidades internas, oficinas y viviendas para personal. El 80.7% restante (1.8 millones de metros cuadrados) se reporta como "áreas verdes", porcentaje que la MIA deberá evaluar para precisar cuánta vegetación nativa se conservará.

Además de Bachoco, Samahil alberga unidades de empresas como Productora Nacional de Huevo, con capacidades individuales de hasta 500 mil aves. Esto convierte al municipio en un polo pecuario de alta densidad, lo que obliga a revisar los efectos conjuntos sobre el agua, suelo y manejo de residuos.

Vulnerabilidad del acuífero kárstico

Uno de los puntos críticos de la evaluación será el consumo de agua y el manejo de excretas, gallinaza y mortalidad de aves. Al situarse sobre el subsuelo kárstico de la Península de Yucatán, la vulnerabilidad de las aguas subterráneas es alta ante posibles filtraciones de contaminantes organicocéuticos.

La SDS otorgó un plazo de cinco días hábiles para que los ciudadanos interesados consulten el expediente ambiental en sus oficinas de Mérida y presenten observaciones o propuestas de mitigación.

JGH