Grave accidente en la Calzada Veracruz deja un motociclista hospitalizado en Chetumal

Un hombre que conducía una motocicleta resultó gravemente lesionado la tarde de este sábado, luego de impactarse contra un automóvil en el cruce de la Calzada Veracruz y la calle Manuel Ignacio Altamirano, en la colonia Adolfo López Mateos.

Noticia Destacada Hallan auto abandonado e investigan presunta privación de la libertad en Chetumal

Según relataron testigos del choque, el motociclista no portaba casco de protección al momento del impacto, factor que habría incidido directamente en la severidad del golpe recibido tras la colisión.

Producto del encontronazo, el hombre cayó al pavimento y perdió el conocimiento de inmediato, permaneciendo inmóvil en plena vialidad mientras automovilistas y peatones se aproximaban para verificar su condición.

Ante la escena, varias personas que se encontraban en el lugar marcaron al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo de los cuerpos de auxilio, mientras que otros testigos, al observar la gravedad de las lesiones y la falta de reacción del motociclista, llegaron a suponer que había perdido la vida en el sitio, versión que no ha sido confirmada por ninguna autoridad médica.

De acuerdo con información recabada por quienes presenciaron el accidente, el afectado se encontraba en un estado sumamente delicado, con signos de gravedad que generaron temor entre los presentes sobre su posible fallecimiento.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al cruce y proporcionaron al motociclista las primeras atenciones prehospitalarias, para posteriormente trasladarlo con carácter de urgente al Hospital General de Chetumal, donde quedó bajo observación médica.

Por su parte, elementos de la Dirección de Tránsito del Estado se presentaron en el lugar para hacerse cargo de las diligencias correspondientes.

El hecho se suma a la incidencia vial registrada en cruces de alto tránsito de la capital, donde la ausencia de equipo de protección entre motociclistas continúa siendo un factor determinante en la gravedad de este tipo de accidentes.

JGH