Hallan auto abandonado e investigan presunta privación de la libertad en Chetumal

Un reporte ciudadano sobre presuntas detonaciones de arma de fuego movilizó la tarde de este sábado a corporaciones de seguridad hacia el Boulevard Bahía, a la altura del Faro de Chetumal, donde personal policial y ministerial desplegó un operativo de búsqueda e investigación.

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Al arribar al lugar, los elementos localizaron un vehículo compacto de color negro, abandonado sobre la vialidad.

De acuerdo con fuentes de seguridad consultadas en el sitio, los hechos estarían relacionados con la probable privación de la libertad de una persona, cuyo paradero se desconoce hasta el momento. Las mismas fuentes precisaron que la unidad abandonada fue ubicada en las inmediaciones donde presuntamente ocurrió el ilícito.

Tras el hallazgo, la zona fue acordonada por elementos de seguridad pública con el propósito de resguardar la escena y evitar la contaminación de posibles indicios, mientras se desarrollaban las primeras diligencias. Al sitio acudió personal de distintas corporaciones para reforzar el operativo.

Posteriormente, agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hicieron presentes en el lugar para recopilar los indicios correspondientes, como parte de las diligencias ministeriales orientadas a esclarecer tanto el origen de las detonaciones como las circunstancias en que quedó abandonado el vehículo.

Las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes para determinar la línea de investigación de este hecho.