¡Aguas negras y olores insoportables! Exigen sanear el Bulevar Bahía de Chetumal antes de ampliarlo

Más que labores de ampliación, habitantes de la ciudad consideraron que lo que requiere con urgencia el Bulevar Bahía es saneamiento, debido a que existen puntos con evidentes descargas de aguas negras, donde prevalecen olores insoportables.

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Los capitalinos señalaron a POR ESTO! que de poco serviría intentar dinamizar la economía de la ciudad mediante el emblemático malecón si este no reúne las condiciones necesarias para realizar actividades acuáticas capaces de atraer al turismo.

Por ello, cuestionaron la propuesta de extender el bulevar nueve kilómetros hacia el poblado Subteniente López, como parte de las acciones encaminadas a impulsar la economía, porque, afirmaron, “nadie en su sano juicio se metería en aguas contaminadas”.

Organizaciones ciudadanas han solicitado que se concrete la propuesta de ampliación del Bulevar Bahía, como parte del proyecto Barrio Mágico de Chetumal, mediante el cual se pretende fortalecer la actividad económica del primer cuadro.

La iniciativa contempla prolongar nueve kilómetros el malecón, con dirección al poblado fronterizo Subteniente López y al Polo de Bienestar para el Desarrollo.

Sin embargo, de acuerdo con Mario de la Cruz, lo que se necesita con urgencia es la ejecución de trabajos de saneamiento, ya que, de lo contrario, cualquier proyecto que se pretenda poner en marcha carecería de sentido.

“Creo que nadie pensaría en disfrutar las aguas de la bahía, a sabiendas de que enfrenta problemas de contaminación”, indicó.

De la misma opinión fue Orlando Díaz, quien señaló que todo chetumaleño sabe que “del Palacio de Gobierno hacia el muelle existen descargas de aguas negras, mientras que del Palacio de Gobierno hacia el Congreso del Estado hay descargas pluviales”, manifestó.

Abundó que, lamentablemente, el Bulevar Bahía se ha convertido en una zona afectada por la contaminación, debido a las descargas permanentes de aguas jabonosas y negras.

Claudia Domínguez, en tanto, aseguró que no existe suficiente conciencia ambiental en favor de este cuerpo de agua, situación que se evidencia al ser común observar restos de platos desechables, botellas de plástico y una gran cantidad de desperdicios.

“Más que pensar en proyectos económicos, creo que lo que deberían estar haciendo las autoridades ambientales es buscar la manera de sanear el bulevar”, indicó.

Asimismo, Diego Pineda consideró que la ampliación podría representar una alternativa interesante para impulsar la economía, pero señaló que actualmente lo prioritario es mantener la bahía libre de contaminantes.

Recordó que el cuerpo de agua es considerado Santuario del Manatí y, pese a ello, las autoridades de los tres niveles de Gobierno no han hecho lo suficiente para poner fin a las descargas de aguas negras.

Por su parte, Irene Marín conminó a que, al igual que las autoridades ambientales, los ciudadanos también se preocupen por conservar el malecón libre de desperdicios.

Puntualizó que “es triste observar cómo el manglar está lleno de basura, además de los malos olores en diferentes puntos del bulevar… Creo que todos deberíamos tomar conciencia y mantenerlo libre de contaminación”.

JGH