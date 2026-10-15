Alistan los 38 panteones de Mérida con limpieza y mantenimiento para el Hanal Pixán

A dos semanas de las celebraciones de Fieles Difuntos, el Ayuntamiento de Mérida mantiene los trabajos de limpieza y mantenimiento en los cementerios municipales para recibir a las familias que acudirán el 1 y 2 de noviembre.

Las labores comenzaron en septiembre y abarcan cinco panteones de la ciudad, además de 33 ubicados en comisarías y subcomisarías.

Guadalupe Uxul Bacab, jefa del Departamento de Panteones Municipales, informó que el operativo se realiza en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos, que participa en la limpieza de jardines, poda de árboles, retiro de escombros, atención al drenaje y reparación del alumbrado, así como en otras tareas necesarias para conservar estos espacios.

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De acuerdo con la funcionaria, los avances varían según la ubicación. El panteón de Xoclán registra un 77 por ciento de progreso, mientras que el complejo integrado por el Cementerio General, el Florido y Jardines de la Paz alcanza un 54 por ciento. En los 33 cementerios de las comisarías y subcomisarías, las labores presentan un avance del 94 por ciento.

Los trabajos buscan garantizar condiciones adecuadas durante las visitas de las familias para recordar a sus seres queridos. Además, el Cementerio General recibe a participantes del Festival de las Ánimas, que incluye recorridos temáticos entre sus actividades, por lo que se prevé una mayor concurrencia durante las próximas semanas.

Exhorto a la ciudadanía

El Ayuntamiento pidió a la ciudadanía revisar y conservar las bóvedas de sus familiares, cuya responsabilidad de mantenimiento corresponde a los titulares del derecho de uso.

Uxul Bacab advirtió que la vegetación que crece en la parte superior de las estructuras puede ocasionar deterioros, por lo que recomendó atender cualquier problema antes de las fechas conmemorativas.

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En cuanto a las bóvedas abandonadas, la funcionaria explicó que existe un procedimiento administrativo para recuperar estos espacios cuando fallece el titular del derecho de uso o se incumplen las obligaciones de mantenimiento.

Aclaró que no se retiran de manera arbitraria, pues el proceso contempla publicaciones y notificaciones para que las personas interesadas puedan comparecer y regularizar su situación. Por ello, exhortó a la población a verificar sus derechos y contactar a la administración de los cementerios ante cualquier duda.