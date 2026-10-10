Participarán 18 vendedores en la Feria del Mucbipollo 2026 en Mérida: se ofrecerá en 900 la lata y 120 la rebanada

El Barrio Mágico de San Sebastián será el anfitrión de la IX edición de la Feria del Mucbipollo, platillo insignia de la temporada de fieles difuntos y que forma parte del Festival de las Ánimas 2026.

Con la participación de 18 oferentes, la cita es el próximo domingo 25 de octubre en el parque principal del citado barrio, donde se podrá disfrutar nuevamente de este evento ya tradicional de la época.

Los organizadores esperan la asistencia de más de 20 mil personas, quienes podrán acudir de ocho de la mañana a ocho de la noche para degustar una variedad de presentaciones de este típico platillo yucateco, desde el pib de relleno negro hasta las variedades de castacán y cochinita.

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Los precios rondarán entre 900 pesos por lata y 115 pesos la porción individual, con opciones para quienes deseen compartir el platillo en familia o probarlo durante su recorrido por la feria.

Herencia maya

La directora de Identidad y Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Karla Berrón Cámara, destacó que esta celebración se ha consolidado como uno de los encuentros más representativos del Hanal Pixán, al reunir a familias en torno a una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas de Yucatán.

Recordó que el mucbipollo es más que un platillo típico, pues representa un vínculo con las raíces yucatecas y con el recuerdo de quienes ya fallecieron, además de mantener viva la costumbre de reunirse alrededor de la mesa durante estas fechas.

La funcionaria resaltó que la feria surgió de la iniciativa ciudadana y, con el paso de los años, se ha convertido en una celebración que enaltece las tradiciones y fortalece la convivencia entre vecinos y visitantes.

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Por su parte, el párroco de la iglesia de San Sebastián, Lorenzo Mex, invitó a la población a participar en esta actividad, al considerar que contribuye a preservar las costumbres y a mantener vivo el espíritu comunitario del barrio.

Destacó que la feria ha crecido a la par de su estancia en la parroquia, donde cumple nueve años, lo que consideró una coincidencia especial entre la evolución del evento y su labor en la comunidad.

El sacerdote también subrayó la importancia de promover actividades que propicien la convivencia familiar y la participación ciudadana, al señalar que este tipo de encuentros ayudan a construir un barrio activo, festivo y unido