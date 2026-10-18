Prueba gran variedad de tacos en el Tacolover Fest 2026 en Mérida: conoce la fecha y sede del evento gastronómico

El Tacolover Fest 2026 llegará a Mérida los días 30 y 31 de octubre con una propuesta que combina gastronomía, música en vivo y tradiciones del Día de Muertos.

El evento se realizará en la plazoleta del Gran Parque La Plancha, como parte de las actividades del Festival de las Ánimas, y tendrá entrada gratuita para el público.

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Durante dos días, los asistentes podrán recorrer una ruta gastronómica con tacos de diferentes estilos, desde los tradicionales de la cocina mexicana hasta preparaciones con cortes premium, carnes ahumadas, mariscos y fusiones internacionales. La cartelera también contempla homenajes musicales a figuras como Selena, Celia Cruz y Juan Gabriel.

¿Cuándo y dónde será el Tacolover Fest 2026 en Mérida?

El Tacolover Fest 2026 se realizará el viernes 30 y sábado 31 de octubre en la plazoleta del Gran Parque La Plancha, en Mérida, Yucatán, como parte de las actividades del Festival de las Ánimas.

El evento tendrá entrada gratuita y ofrecerá una combinación de gastronomía, música en vivo y entretenimiento para disfrutar durante las celebraciones del Día de Muertos.

Las actividades comenzarán el viernes 30 de octubre a las 14:00 horas y concluirán a las 23:00 horas. Para el sábado 31, la jornada arrancará desde las 12:00 del día y se extenderá hasta las 23:00 horas, con presentaciones musicales y una amplia variedad de propuestas gastronómicas para los asistentes.

¿Qué artistas se presentarán en el Tacolover Fest 2026?

Además de la oferta gastronómica, el Tacolover Fest contará con espectáculos en vivo durante las dos jornadas, con presentaciones dedicadas a distintos géneros y artistas populares. La programación anunciada es la siguiente:

Viernes 30 de octubre

19:30 horas: presentación de Los Rippers.

21:00 horas: homenaje a Selena y Celia Cruz, interpretado por Las Reinas del Son.

Sábado 31 de octubre

18:00 horas: tributo a quienes ya no están, a cargo de Esme Riva.

19:30 horas: espectáculo estelar sorpresa.

21:30 horas: homenaje a Juan Gabriel.

Los conciertos y espectáculos se sumarán al ambiente de las celebraciones de Día de Muertos, con opciones para quienes buscan disfrutar de música y gastronomía en un mismo espacio.

¿Qué tipos de tacos habrá en el Tacolover Fest de Mérida?

Uno de los principales atractivos del festival será su variedad de propuestas culinarias, pensadas para quienes disfrutan probar diferentes sabores y estilos de preparación.

Entre las opciones anunciadas destacan los tacos de cortes premium, como rib eye, New York y diezmillo, así como preparaciones de carnitas al estilo Michoacán, costilla, arrachera, brisket ahumado y tacos al pastor.

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La oferta también incluirá especialidades tradicionales de Yucatán y México, como cochinita, lechón, queso relleno y relleno negro, además de birria y barbacoa de borrego al estilo Hidalgo.

Para quienes prefieren sabores diferentes, habrá tacos de kebab, pulpo a la brasa, camarón capeado, carne a la llanera, castacón, brochetacos de mar y tierra y burritos de bandeja paisa, entre otras alternativas.

Con esta variedad, el Tacolover Fest 2026 busca reunir en La Plancha propuestas gastronómicas mexicanas e internacionales, acompañadas de música y actividades alusivas al Día de Muertos.

La entrada será gratuita, por lo que el público podrá acudir al parque durante los horarios establecidos y elegir entre las distintas opciones de comida y entretenimiento disponibles en el festival.