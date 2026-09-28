Mérida celebrará el Hanal Pixán con el Festival de las Ánimas 2026: conoce la cartelera completa de actividades

Mérida se prepara para celebrar el Festival de las Ánimas 2026, una de las principales actividades culturales de la ciudad durante la temporada de Día de Muertos. El programa se desarrollará del 24 de octubre al 2 de noviembre, con eventos gratuitos para habitantes y visitantes.

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Bajo el lema “Recuerdos de corazón”, el Ayuntamiento de Mérida anunció una cartelera que incluye recorridos, altares, espectáculos, actividades infantiles, eventos gastronómicos y el tradicional Paseo de las Ánimas.

Festival de las Ánimas 2026: estas son las actividades, fechas y sedes en Mérida

La programación comenzará el 24 de octubre con el encendido de Ánimas Iluminadas y continuará durante los siguientes días con actividades en barrios tradicionales, espacios públicos, el Cementerio General y otros puntos de Mérida. Algunas actividades tendrán cupo limitado y requerirán registro previo.

Ánimas Iluminadas — 24 de octubre — Arco de San Juan, Cementerio General, La Ermita y calle 64 A

— 24 de octubre — Arco de San Juan, Cementerio General, La Ermita y calle 64 A Noche Mexicana — 24 de octubre — Paseo de Montejo

— 24 de octubre — Paseo de Montejo Recorridos nocturnos por el Cementerio General — 24 al 27 de octubre — Cementerio General

— 24 al 27 de octubre — Cementerio General Feria del Mucbipollo — 25 de octubre — Parque de San Sebastián

— 25 de octubre — Parque de San Sebastián Altar Monumental — 25 de octubre — Plaza Grande

— 25 de octubre — Plaza Grande Pixán Peek — 25 de octubre — Ciudad Caucel

— 25 de octubre — Ciudad Caucel Vaquería de las Ánimas — 26 de octubre — Frente al Palacio Municipal

— 26 de octubre — Frente al Palacio Municipal México y sus tradiciones — 27 de octubre — Centro Municipal de Danza

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Rodada de Ánimas — 28 de octubre — Ruta hacia el Cementerio General

— 28 de octubre — Ruta hacia el Cementerio General Pixán Paalal — 29 de octubre — Parque de Chuburná

— 29 de octubre — Parque de Chuburná Paseo de las Ánimas — 30 de octubre — Cementerio General al Parque de San Juan

— 30 de octubre — Cementerio General al Parque de San Juan Desfile de Catrinas — 31 de octubre — Rumbo a La Plancha

— 31 de octubre — Rumbo a La Plancha Bici Ruta Nocturna — 31 de octubre — Paseo de Montejo

— 31 de octubre — Paseo de Montejo Caminos Misteriosos de Xcunyá-Misnébalam — 31 de octubre al 2 de noviembre — Xcunyá-Misnébalam

— 31 de octubre al 2 de noviembre — Xcunyá-Misnébalam Ánimas en Dzibilchaltún — 1 de noviembre — Zona arqueológica de Dzibilchaltún

— 1 de noviembre — Zona arqueológica de Dzibilchaltún Entrega de ofrendas de Hanal Pixán — 1 y 2 de noviembre — Plaza Grande

Paseo de las Ánimas 2026 será el 30 de octubre

Uno de los principales eventos del Festival de las Ánimas 2026 será el Paseo de las Ánimas, programado para el 30 de octubre a las 18:00 horas. El recorrido partirá del Cementerio General y concluirá en el Parque de San Juan.

Para esta edición se contempla la participación de más de mil caracterizaciones y la instalación de alrededor de 300 altares a lo largo del trayecto, en una actividad que reúne cada año a habitantes de Mérida y visitantes.

Entre las novedades anunciadas para 2026 se encuentran video mappings en barrios tradicionales, figuras gigantes durante los recorridos y la ampliación de actividades hasta la comisaría de Xcunyá.