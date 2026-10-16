Esperan la participación de hasta dos mil ciclistas en la Rodada de las Ánimas 2026 en Mérida

El Ayuntamiento de Mérida presentó los detalles de la Rodada de las Ánimas 2026, una de las actividades del Festival de las Ánimas que se realizará el miércoles 28 de octubre, con la participación estimada de entre mil 500 y 2 mil ciclistas.

La actividad comenzará a las 20:00 horas en la Ermita de Santa Isabel, desde donde los participantes recorrerán aproximadamente tres kilómetros en bicicleta hasta el Cementerio General de Mérida, en una procesión silenciosa que forma parte de las celebraciones tradicionales por el Día de Muertos.

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Durante una conferencia de prensa, las autoridades municipales informaron que esta actividad busca preservar las tradiciones locales, fomentar la convivencia entre las familias y promover el uso de la bicicleta como una alternativa de movilidad sustentable.

Como parte de la jornada, se invitó a los asistentes a caracterizarse como ánimas y decorar sus bicicletas con motivos alusivos a la celebración. Se premiará a los mejores disfraces y a las bicicletas con los adornos más destacados.

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Para quienes no cuenten con bicicleta propia, se ofrecerán opciones de renta a costos accesibles en el punto de partida, con el objetivo de facilitar la participación en el recorrido nocturno.

La Rodada de las Ánimas forma parte de la programación del Festival de las Ánimas 2026, que reúne actividades culturales y recreativas relacionadas con las tradiciones yucatecas en torno al Día de Muertos.