Serenatas de Santa Lucía cambian temporalmente de sede por trabajos de rehabilitación del parque

Las tradicionales Serenatas de Santa Lucía cambiarán temporalmente de sede debido a los trabajos de rehabilitación y mejora que se realizan en el parque del mismo nombre, en el Centro Histórico de Mérida.

El Ayuntamiento de Mérida informó que, durante aproximadamente dos semanas, las presentaciones se llevarán a cabo en los bajos del Palacio Municipal, donde se mantendrán los conciertos de los jueves a las 9 de la noche.

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El cambio busca garantizar la continuidad de esta actividad cultural mientras avanzan las labores en el parque, cuyo objetivo es mejorar las condiciones del espacio público, favorecer la accesibilidad y ofrecer instalaciones más cómodas para las familias meridanas y los visitantes.

La Serenata Yucateca es una de las tradiciones culturales más representativas de la capital yucateca. En junio de 2026 celebró su edición número 3,000, consolidándose como un punto de encuentro para distintas generaciones y un referente de la preservación de las expresiones artísticas del estado.

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A lo largo de más de seis décadas, el programa ha reunido al público en torno a la trova yucateca, la poesía, la música de orquesta jaranera y las presentaciones de ballet folclórico, actividades que forman parte de la oferta cultural del Centro Histórico.

De acuerdo con el Ayuntamiento, una vez concluidos los trabajos de rehabilitación, las Serenatas regresarán a su sede habitual en el parque de Santa Lucía. Mientras tanto, las presentaciones continuarán en su ubicación provisional durante el periodo estimado de dos semanas.