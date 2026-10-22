Oxkutzcab prepara la edición 40 de la Feria de la Naranja: será del 11 al 20 de diciembre

El comité organizador de la Feria de la Naranja, encabezado por la autoridad local, avanza en los preparativos para celebrar la edición número 40 de esta festividad, considerada una de las más emblemáticas del Sur del Estado.

La feria se llevará a cabo del 11 al 20 de diciembre bajo el lema “Encuentro de Dos Culturas”, una temática elegida para reconocer la aportación de los paisanos migrantes a la comunidad y rendir homenaje a los agricultores que mantienen a Oxkutzcab como la Huerta del Estado.

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Como parte de las actividades previas, la elección de la reina de la feria está programada para el próximo 29 de octubre, a las 18:00 horas, en el local Monserrat, donde se elegirá a la embajadora de esta edición conmemorativa.

El presidente municipal destacó que el 40 aniversario será una oportunidad para visibilizar el trabajo de los productores locales, cuyo esfuerzo, perseverancia y dedicación en el campo contribuyen al desarrollo económico de la localidad y permiten conservar su reconocimiento como una de las principales zonas agrícolas de Yucatán.

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En cuanto a la cartelera, las autoridades adelantaron que se ofrecerá una variedad de eventos culturales, artísticos y recreativos, además de bailes con entrada gratuita, para que las familias del municipio y los visitantes disfruten de la celebración.

Con esta edición, la localidad de Oxkutzcab busca destacar tanto sus raíces culturales como el esfuerzo de quienes, desde el campo y fuera de su tierra, contribuyen al crecimiento de la comunidad.