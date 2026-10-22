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SSP amplía búsqueda aérea y marítima de pescador desaparecido en altamar en Celestún

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SSP amplía búsqueda aérea y marítima de pescador desaparecido en altamar en Celestún

Las labores de este miércoles concluyeron y la SSP prevé continuar con los recorridos aéreos y marítimos, siempre que el clima permita desarrollar las operaciones de manera segura.

Por Redacción Por Esto!

22 de oct de 2026

1 min

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La SSP recorrió más de 870 millas náuticas por mar y aire para localizar al pescador desaparecido
La SSP recorrió más de 870 millas náuticas por mar y aire para localizar al pescador desaparecido / Especial

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) intensificó los recorridos por mar y aire para localizar al pescador reportado como extraviado en altamar, con un operativo que este miércoles abarcó más de 870 millas náuticas entre las distintas unidades participantes.

En las labores marítimas participaron dos embarcaciones tipo interceptor y una unidad de rescate de la SSP, que recorrieron en conjunto 243 millas náuticas en la zona de búsqueda.

Dos hombres fueron vinculados a proceso por homicidio calificado en Yucatán.

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Por vía aérea, el avión XC-BSI cubrió aproximadamente 400 millas náuticas, mientras que el helicóptero Bell 429 de la corporación realizó sobrevuelos a lo largo de otras 230 millas náuticas.

El operativo se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y los familiares del pescador, quienes aportan información sobre las zonas donde acostumbraba realizar sus actividades de pesca, así como otros puntos de interés que permitan orientar los recorridos.

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Las labores de este miércoles concluyeron y se prevé reanudarlas mañana, siempre que las condiciones meteorológicas permitan continuar con las operaciones de manera segura.

La SSP informó que mantendrá los recursos aéreos y marítimos para dar continuidad a la búsqueda, en coordinación con la Semar y los familiares del pescador.

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