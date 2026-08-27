Se despiden “Oso” y “Blacky”: Aseguran a dos perros tras ataque a mujer de 64 años en Mérida

“Oso” y Blacky fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, luego de ser señalados por su presunta participación en el ataque contra una mujer de 64 años en la colonia Bojórquez, en Mérida. La víctima sufrió una lesión en el pómulo derecho y mordeduras en un brazo y una pierna, por lo que tuvo que recibir atención médica.

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La entrega de los canes ocurrió después de que vecinos cerraran una calle durante la noche del miércoles para exigir la intervención de las autoridades, ya que temían un nuevo incidente. El propietario accedió a entregar voluntariamente a los animales, que quedaron bajo resguardo de las autoridades y serían trasladados a la perrera municipal mientras se determina el procedimiento a seguir.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando el hombre se despidió de “Oso” y Blacky antes de que fueran subidos a una patrulla. El dueño aseguró que se hará responsable de las consecuencias y buscará llegar a un acuerdo con las autoridades y la parte afectada.

El propietario afirmó que la Unidad de Protección Animal constató previamente que los perros se encontraban saludables, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. También sostuvo que la mujer habría tenido anteriormente conductas agresivas hacia los animales, pero hasta el momento no existe una resolución oficial que determine responsabilidades, por lo que permanecerán bajo resguardo.