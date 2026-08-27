Mujer termina lesionada tras derrapar en motocicleta en Campeche

Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta resultó lesionada luego de derrapar al rodear la glorieta Lazareto.

Noticia Destacada Pochimóvil se estrella contra automóvil en Ciudad del Carmen; así quedaron las unidades

El accidente ocurrió sobre la avenida Resurgimiento, donde elementos de la Policía Estatal acudieron para abanderar la zona y solicitaron el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a la mujer, quien sufrió lesiones en brazos y piernas, aunque no requirió traslado a un centro médico.

JGH