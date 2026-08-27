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Campeche / Sucesos

Mujer termina lesionada tras derrapar en motocicleta en Campeche

Una pareja en motocicleta derrapó al rodear la glorieta Lazareto en la avenida Resurgimiento; la Policía Estatal y la Cruz Roja atendieron a una mujer herida en el sitio.

Por Dismar Herrera

27 de ago de 2026

1 min

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Una pareja sufrió un accidente tras derrapar en motocicleta en Campeche.
Una pareja sufrió un accidente tras derrapar en motocicleta en Campeche. / Dismar Herrera

Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta resultó lesionada luego de derrapar al rodear la glorieta Lazareto.

Un automóvil y un pochimóvil protagonizaron un aparatoso accidente.

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El accidente ocurrió sobre la avenida Resurgimiento, donde elementos de la Policía Estatal acudieron para abanderar la zona y solicitaron el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a la mujer, quien sufrió lesiones en brazos y piernas, aunque no requirió traslado a un centro médico.

JGH

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