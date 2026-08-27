Mariana Echeverría rompe el silencio y revela el motivo que la sacó de 'Me Caigo de Risa'

Desde que arrancó la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, mucho se ha hablado sobre el regreso de Mariana Echeverría, quien se ha sumado al equipo de panelistas.

Aunque su regreso sorprendió a muchos, Mariana Echeverría ha asegurado encontrarse en otra etapa de su vida. Además, concedió una entrevista para el programa “Heridas” en la que habló de su repentina salida de "Me Caigo de Risa".

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Recordemos que mucho, se habló sobre esta situación en la que estuvo involucrado Faisy. En la conversación, la conductora fue cuestionada sobre su distanciamiento con el conductor.

¿Qué pasó realmente entre Mariana Echeverría y Faisy?

Mariana Echeverría aseguró que su amistad se rompió, porque tuvieron una fuerte pelea fuera de cámaras en el programa"Faisy Nights", según sus palabras, ninguno de los dos estaba pasando por un buen momento.

"Éramos el dúo perfecto; los programas funcionaban. Se rompió algo; tal vez los dos no estábamos en el mejor momento. Yo perdí un bebé en Faisy Nights y le echaron la culpa a él porque discutimos muy fuerte afuera del aire"

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Aunque no dio a conocer el motivo que los llevó a discutir, sí aseguró que él no fue el responsable de la pérdida de su bebé, aunque tiempo después trataron de arreglar las cosas, no pudieron, por lo que se hizo a un lado del programa “Me Caigo de Risa”.

"Discutimos algo del trabajo; yo nunca le eché la culpa a él. Ya no nos llevábamos bien; yo me hice a un lado. Traté de arreglar las cosas y no se pudo; lo dejé de ir. Fue una discusión de dos"

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