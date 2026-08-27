Pitbulls hieren de gravedad a adulta mayor en Mérida

Momentos de angustia vivieron habitantes de la colonia Bojórquez luego de que una mujer de 64 años, quien padece una discapacidad, fuera atacada por dos perros de la raza pitbull que presuntamente escaparon de un predio cercano.

El hecho ocurrió sobre la calle 59-K entre 108 y 110, donde la víctima sufrió heridas de consideración en el rostro, brazos, piernas y otras partes del cuerpo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades y testimonios de vecinos, los animales salieron de un inmueble debido, presuntamente, al descuido de su propietario, quien habría dejado abierta la reja o sin los mecanismos de seguridad necesarios para mantenerlos dentro de la propiedad.

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Al percatarse de la presencia de la mujer, los canes se abalanzaron contra ella de manera intempestiva. Durante el ataque, la sexagenaria sufrió trauma facial, además de una laceración profunda de aproximadamente cuatro centímetros en el pómulo derecho y múltiples mordeduras en el brazo y la pierna del mismo costado.

Los gritos de auxilio alertaron a habitantes del rumbo, quienes intervinieron para separar a los animales y evitar que continuaran con la agresión. Posteriormente, solicitaron apoyo mediante el número de emergencias 9-1-1, por lo que al sitio arribaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los socorristas brindaron los primeros auxilios a la afectada y, debido a la gravedad de las heridas y a la zona donde se encontraban, determinaron que requería atención médica especializada. La mujer fue estabilizada y trasladada de urgencia a un hospital.

Habitantes del sector expresaron su indignación y aseguraron que el caso no sería aislado, pues señalaron que anteriormente esos mismos ejemplares habrían atacado a otros transeúntes. Ante el riesgo que representan, solicitaron la intervención del Ayuntamiento de Mérida y de las instancias de protección animal y salud pública para asegurar a los perros y prevenir otra situación similar.

Familiares de la afectada informaron que presentarán la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), con el propósito de que se deslinden responsabilidades por las lesiones y los gastos médicos.

El dueño de los animales fue localizado por agentes policiales en el sitio, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.