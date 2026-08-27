Presidenta de México respalda restringir celulares en escuelas; decisión nacional se definirá en septiembre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este jueves 27 de agosto a favor de restringir el uso de celulares en las escuelas, al considerar que los centros educativos deben recuperar espacios de aprendizaje alejados de los dispositivos electrónicos y favorecer la convivencia entre estudiantes.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el uso de lápiz y papel debe volver a tener mayor presencia dentro de las aulas.

Sheinbaum señaló que actualmente 16 estados del país ya cuentan con disposiciones relacionadas con el uso de celulares en escuelas y consideró que el debate se fortaleció después de las exposiciones realizadas por especialistas sobre los efectos del uso excesivo de plataformas digitales en niñas y niños.

¿Qué propone Sheinbaum sobre el uso de celulares en escuelas?

La presidenta explicó que su postura es limitar estos dispositivos durante la jornada escolar para que parte del aprendizaje no dependa de herramientas electrónicas.

También planteó que durante los recreos se promueva la convivencia presencial y el juego entre estudiantes, en lugar de que cada menor permanezca concentrado en su teléfono.

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“Sí debe restringirse el uso de celulares en las escuelas”, afirmó.

Sheinbaum relacionó su postura con los posibles efectos que puede tener el uso excesivo de plataformas digitales en el crecimiento, la conducta y el desarrollo cognitivo de los menores.

Maestros serán consultados antes de tomar una decisión

La mandataria aclaró que la medida no será definida únicamente por la Presidencia.

El Gobierno federal consultará a maestras y maestros durante los consejos técnicos escolares previos al inicio de clases para conocer su posición sobre una eventual restricción nacional.

Posteriormente, el tema será llevado al Consejo de Educación, en el que participan las autoridades educativas de las entidades federativas.

Sheinbaum indicó que existen gobiernos estatales de distintos partidos que también han expresado respaldo a este tipo de medidas.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein aseguró que el tema de la regulación de plataformas digitales y dispositivos móviles en juventudes no es un tema aislado, y expuso el acuerdo de pago de 18 mil millones de dólares de #Meta derivado de un juicio de múltiples… pic.twitter.com/Ux0OzrAk2R — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 27, 2026

Restricción de celulares se definirá en septiembre

La presidenta adelantó que será durante septiembre cuando se determine qué medidas se adoptarán respecto al uso de celulares en las escuelas del país.

Por ahora, se trata de un proceso de consulta y análisis, por lo que todavía no existe una disposición federal definitiva aplicable a todos los planteles.

Sheinbaum también adelantó que, después de resolver este tema, el Gobierno federal pretende ampliar la discusión hacia el uso de inteligencia artificial en los centros escolares y sus implicaciones dentro del proceso educativo.

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