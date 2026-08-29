Mérida abrirá un nuevo Centro Municipal de Autismo: ¿dónde estará?

El Ayuntamiento de Mérida abrirá durante el próximo año un nuevo Centro Municipal de Autismo en la colonia Madero, con el objetivo de ampliar la cobertura de terapias y servicios especializados para niñas, niños y familias que requieren acompañamiento integral.

Noticia Destacada Segundo Informe de Trabajo por Mérida: Alcaldesa Cecilia Patrón rinde cuentas: EN VIVO

El anuncio fue realizado por la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, en el que destacó que la atención a la salud mental y a las personas con autismo forma parte de las prioridades de su administración.

El nuevo centro ofrecerá servicios de terapia sensorial, comunicación, lenguaje, aprendizaje y atención psicológica, con los que se buscará responder a las diferentes necesidades de las personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista.

La Presidenta Municipal señaló que Mérida cuenta por primera vez en su historia con un Centro Municipal de Autismo. Debido a la demanda de atención y a la necesidad de acercar estos servicios a más sectores de la ciudad, se determinó habilitar una segunda sede en la colonia Madero.

La apertura del nuevo espacio permitirá ampliar la capacidad del municipio para ofrecer atención especializada, además de reducir los traslados de las familias que actualmente deben desplazarse a otras zonas para acceder a terapias y consultas.

La estrategia forma parte de un modelo de atención integral que también contempla el acompañamiento de madres, padres y cuidadores, quienes requieren orientación para comprender los cambios, retos y necesidades que enfrentan las personas con autismo en su vida cotidiana.

Durante su informe, Patrón Laviada también destacó el funcionamiento de 19 espacios Alma Nova, mediante los cuales se ofrecen consultas psicológicas con especialistas cerca de los hogares de los habitantes de Mérida.

Aunque todavía no se dieron a conocer la fecha exacta de apertura, la inversión, la capacidad de atención ni los requisitos para solicitar los servicios, el Ayuntamiento indicó que el nuevo Centro Municipal de Autismo comenzará a funcionar el próximo año en la colonia Madero.

Con este proyecto, la administración municipal busca extender progresivamente la atención especializada y acercar los servicios relacionados con el autismo a más familias de Mérida.