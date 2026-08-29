Resultados UNAM 2026: ¿cuántos aspirantes obtuvieron un lugar por examen y cuántos alumnos de nuevo ingreso habrá?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este viernes 28 de agosto los resultados del Examen de Control Presencial, correspondiente al proceso de ingreso a licenciaturas del ciclo escolar 2026-2027/1.

Las y los aspirantes ya pueden consultar su resultado a través del sitio de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), donde deberán ingresar al apartado correspondiente a la convocatoria de licenciatura y posteriormente seleccionar la opción de resultados.

Para acceder a la información, los participantes necesitan contar con su número de folio e ingresar a “Tu Sitio”. En caso de haber obtenido un lugar, podrán consultar y descargar documentación necesaria para continuar con el proceso de inscripción.

¿Cuántos aspirantes ingresarán a la UNAM en 2026?

Para este ciclo escolar, la UNAM contempla recibir 49 mil 74 estudiantes de primer ingreso en sus programas de licenciatura.

Del total, 20 mil 923 aspirantes obtuvieron un lugar mediante el concurso de selección, es decir, a través del proceso de examen cuyos resultados fueron publicados este viernes.

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En tanto, 28 mil 151 estudiantes ingresarán mediante el Pase Reglamentado, mecanismo dirigido a estudiantes de bachillerato de la propia Universidad que cumplen con los requisitos establecidos para continuar sus estudios profesionales.

De esta manera, el número de alumnos que comenzarán una licenciatura en la UNAM durante el ciclo 2026-2027/1 supera los 49 mil estudiantes.

¿Qué deben hacer los aspirantes seleccionados?

Las personas que resultaron seleccionadas deberán continuar con los procedimientos establecidos por la facultad o escuela donde fueron asignadas.

#BoletínUNAM La UNAM da a conocer los resultados del Examen de Control Presencial > https://t.co/EFvApiEBtm pic.twitter.com/b4ETUolULP — UNAM (@UNAM_MX) August 29, 2026

Entre la documentación que podrán encontrar en “Tu Sitio” se encuentran la carta de asignación y toma de protesta universitaria, el acuse de credencial como alumno, información relacionada con el alta ante el IMSS y el comprobante de inscripción.

La UNAM también recomendó a los nuevos estudiantes consultar directamente los canales oficiales de su facultad o escuela para conocer las fechas de recepción, bienvenida y demás actividades previstas antes del inicio de clases.

IO