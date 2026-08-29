¡Tome precauciones! Cierran avenidas clave en Campeche a partir del 31 de agosto por ferias tradicionales

A partir del 31 de agosto y hasta las primeras semanas de octubre, las avenidas Fundadores y Francisco I. Madero permanecerán cerradas por la instalación del nuevo recinto de la Feria de Campeche, informó Guadalupe Rodríguez Chávez, directora de Protección Civil Municipal.

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La funcionaria explicó que las restricciones viales forman parte del operativo para preparar el espacio y garantizar condiciones de seguridad antes del inicio de las actividades. Durante los primeros días habrá maquinaria, vehículos y personal en la zona, por lo que las autoridades determinaron impedir el paso en algunos puntos.

El cierre también afectará la circulación en calles cercanas al nuevo recinto, donde se establecerán circuitos para reducir los problemas de tránsito. Elementos de Seguridad Pública y Vialidad tendrán presencia en el sector para ordenar el flujo vehicular y vigilar el cumplimiento de las restricciones.

Entre las vialidades que tendrán cambios se encuentran Ricardo Castillo Oliver y Francisco Fiel, esta última ubicada junto a la delegación del IMSS. En ambas calles no habrá espacios para estacionamiento, por lo que los conductores solo podrán utilizarlas como vías de circulación y deberán buscar otras zonas para dejar sus vehículos.

Rodríguez Chávez señaló que quienes ignoren las restricciones y estacionen sus automóviles en zonas prohibidas podrán recibir las infracciones correspondientes. Personal de Vialidad realizará recorridos en el área para evitar vehículos que obstaculicen los accesos, las rutas de emergencia o las maniobras.

Las modificaciones también alcanzarán a dos escuelas ubicadas dentro del área donde tendrá lugar la feria. Estas son el Jardín de Niños Federico Froebel, así como el Centro Escolar Miguel Hidalgo, por lo que Protección Civil pidió a los padres de familia mantener comunicación con las directoras de los planteles para conocer las instrucciones sobre el acceso de los estudiantes a partir del 31 de agosto.

Para facilitar el ingreso y salida de los alumnos, Seguridad Pública y Protección Civil Municipal establecerán circuitos específicos para el descenso de los estudiantes y su posterior recolección. La medida busca evitar conflictos entre el tránsito, las maniobras de instalación y el movimiento de las comunidades escolares.

En materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad y Vialidad se comprometió a establecer vigilancia en el perímetro del recinto y a mantener policías a pie dentro de la feria. La Secretaría de Salud también aportará una ambulancia para atender emergencias durante las actividades.

El nuevo recinto ya cuenta con un dictamen de riesgo de la Secretaría de Protección Civil estatal que establece la viabilidad del lugar para realizar la feria. Sin embargo, el documento requiere, como complemento, un estudio de mecánica de suelos antes de definir la ubicación de los juegos mecánicos de mayor tamaño.

La Secretaría de Obras Públicas apoyará con dicho estudio para determinar las condiciones del terreno y descartar riesgos asociados con hundimientos o problemas de estabilidad. Este análisis permitirá establecer las áreas donde podrán colocarse las estructuras más pesadas del recinto.

La preparación del recinto incluye, además, la redistribución de calles, vías y paraderos, tarea que estará a cargo de Artec. Las autoridades señalaron que estas modificaciones buscan reducir el impacto sobre habitantes, comerciantes, trabajadores, estudiantes y usuarios del IMSS en la zona.

JGH