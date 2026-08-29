Segundo Informe de Trabajo por Mérida: Alcaldesa Cecilia Patrón rinde cuentas: EN VIVO

Este sábado 29 de agosto de 2026 se lleva a cabo el Segundo Informe de Trabajo en Mérida por parte de la Alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, bajo el lema “2 años contigo”. Este nuevo formato rompe el tradicional al rendir cuentas directamente desde el parque principal de la comisaría de Dzityá, Yucatán.

El informe se estructura en seis ejes principales: inclusión y bienestar, prosperidad y empleo, medio ambiente y bienestar animal, seguridad y buen gobierno, servicios y obras públicas de calidad, y desarrollo ordenado.

Sigue en vivo la transmisión del Segundo Informe de Trabajo de Cecilia Patrón.