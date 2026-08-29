Rescatan con vida a niña de 6 años tras pasar casi 60 horas atrapada bajo escombros en Nepal

Una niña de seis años fue localizada y rescatada con vida este sábado en la localidad de Timure, al norte de Nepal, después de permanecer cerca de 60 horas atrapada entre los restos provocados por una devastadora riada.

El rescate ocurrió mientras los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda en una de las zonas más afectadas por la corriente de agua y lodo.

Los socorristas tuvieron que retirar manualmente piedras, madera, láminas metálicas y fragmentos de construcciones hasta llegar al reducido espacio donde se encontraba la menor.

La niña fue extraída en brazos de los rescatistas y, en un primer momento, aparentaba estar inconsciente. Posteriormente recibió atención de los servicios de emergencia y fue trasladada a un puesto de seguridad, donde se observó consciente, abrigada y recibiendo alimentos.

Continúa la búsqueda entre lodo y estructuras destruidas

Timure, ubicada cerca de la frontera con China, se encuentra entre las comunidades más afectadas por la avenida de agua que destruyó viviendas, establecimientos e infraestructura en distintos puntos de la zona.

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Las labores de rescate continúan con la participación de miles de integrantes del Ejército, la Policía y la Policía Armada de Nepal. Los equipos también utilizan helicópteros para llegar a sectores que permanecen incomunicados debido a los daños en las vías terrestres.

Mientras los trabajos avanzan, las autoridades continúan recuperando cuerpos que fueron arrastrados por los ríos y localizados incluso a varios kilómetros de los sitios donde fueron reportadas las desapariciones.

La operación se desarrolla bajo condiciones cada vez más complicadas. El barro comienza a secarse y compactarse, dificultando el retiro de los materiales y reduciendo las posibilidades de encontrar más sobrevivientes.

Rescate mantiene la esperanza entre los desaparecidos

El hallazgo de la menor representa uno de los rescates con vida más relevantes desde que ocurrió la riada. Las imágenes difundidas por la Policía Armada muestran el momento en que los elementos logran extraerla del lugar donde permaneció atrapada.

❤️‍🩹 Milagro en Nepal: una niña de seis años ha sido rescatada con vida casi 60 horas después de quedar atrapada bajo los restos arrastrados por una riada en Timure, al norte del país pic.twitter.com/upWabmsl10 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 29, 2026

Aunque las autoridades concentran buena parte de sus esfuerzos en localizar a las personas desaparecidas, la emergencia también mantiene una operación para recuperar e identificar a las víctimas de la tragedia.

El rescate de la niña, después de casi 60 horas bajo los escombros, ofrece un nuevo indicio de que todavía podrían existir personas con vida en algunos de los puntos afectados por la riada.

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