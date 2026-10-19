Sentencian a hombre a un año y cinco meses de prisión por robar en un predio de Mérida

Un hombre identificado como Edwin Rodrigo C.C. fue sentenciado a un año y cinco meses de prisión por el delito de robo calificado, luego de ingresar sin autorización a un predio del fraccionamiento Pedregales de Tanlum, en Mérida, Yucatán, de donde sustrajo una mochila, unos audífonos y un perfume.

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De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Yucatán, los hechos ocurrieron el 9 de julio de 2025, cuando el ahora sentenciado entró al inmueble sin consentimiento de su propietario y se apoderó de los objetos antes de darse a la fuga.

Sin embargo, momentos después fue detenido por elementos policiacos, lo que permitió iniciar el procedimiento penal en su contra.

¿Qué condena recibió por el robo en Pedregales de Tanlum?

La sentencia fue dictada mediante un procedimiento de juicio abreviado, durante una audiencia celebrada ante el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial, como parte de la causa penal 381/2025.

Durante la diligencia, los fiscales de litigación presentaron los elementos que sustentaron la responsabilidad de Edwin Rodrigo C.C., por lo que la jueza de Control emitió el fallo condenatorio.

Además de la pena de prisión, el hombre deberá pagar 15 días de multa y recibirá una amonestación pública. También se ordenó la suspensión de sus derechos políticos.

Como parte de las sanciones, la autoridad judicial estableció que no podrá acercarse a la víctima, a su domicilio ni a sus familiares durante tres años, plazo que comenzará una vez que cumpla su condena en prisión.

JGH