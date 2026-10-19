Detienen a dos hombres en Calotmul por agredir a policías y portar presuntas drogas

Dos hombres identificados como Manuel de Jesús M.Ch. y Miguel Ángel K.L. fueron imputados por los delitos de lesiones cometidas contra servidor público, ataques peligrosos y narcomenudeo, en la variante de posesión de metanfetaminas, luego de presuntamente agredir a elementos de la Policía Estatal durante una intervención en Calotmul.

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 14 de octubre, cuando agentes estatales observaron a los dos sujetos mientras intentaban subir por la malla metálica de una institución educativa de la localidad.

Al acercarse para averiguar el motivo de su conducta, los individuos presuntamente insultaron a los uniformados y uno de ellos habría atacado a un agente con un arma blanca, por lo que ambos fueron sometidos por los policías.

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Durante la inspección posterior a la intervención, los elementos les aseguraron una sustancia identificada como metanfetaminas, lo que derivó también en la imputación por narcomenudeo.

Durante la audiencia realizada en el Juzgado del Quinto Distrito, con sede en Valladolid, los fiscales de litigación formularon la imputación y expusieron los datos de prueba integrados en la causa penal 88/2026 para solicitar que los acusados fueran vinculados a proceso.

Sin embargo, ambos imputados solicitaron la prórroga del plazo constitucional, por lo que la audiencia para resolver su situación jurídica continuará el próximo 21 de octubre.

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Antes de concluir la diligencia, la Fiscalía solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, petición que fue concedida por la autoridad judicial para ambos acusados por un periodo de dos años.

Mientras se reanuda la audiencia, los dos hombres permanecerán privados de la libertad en tanto se determina si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso por los delitos que se les atribuyen.